Environ 40.000 supporters ont fait la fête avec les Diables rouges à Bruxelles

Les Diables rouges ne sont attendus qu'à 15h00 dimanche à l'hôtel de ville de Bruxelles. Mais de nombreux supporters se sont déjà rassemblés sur la Grand-Place de Bruxelles dans la matinée. La place peut accueillir jusqu'à 8.000 personnes, et elle était déjà remplie peu avant 13h. Selon les estimations de la police, 40.000 personnes sont dans les rues de Bruxelles afin de fêter le retour des Diables Rouges. Étant donné le monde, la police a donc fermé les accès et appelle les supporters à rejoindre les écrans géants à la Bourse et place de l'Albertine.