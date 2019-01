Environ 15.000 mètres carrés de panneaux solaires ont été inaugurés à Haren

La ministre bruxelloise de l'Environnement et de l'Energie Céline Fremault a inauguré mercredi 4.700 panneaux solaires, installés par Luminus sur les toits de la Sabca (Société anonyme belge de Constructions aéronautiques), située chaussée de Haecht à Haren. Ce parc photovoltaïque est un des plus grands de la Région bruxelloise.

Les panneaux sont répartis sur six toitures et couvrent environ 15.000 mètres carrés, soit plus de deux terrains de football. L'installation représente une capacité de 1.293 kWc et produira quelque 1.215 MWh par an, l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 304 foyers. Ces panneaux solaires permettent d'économiser annuellement un peu plus de 554 tonnes de CO2 . Environ 98% de l'électricité produite par les panneaux sera auto-consommée localement par la Sabca. Une nouvelle cabine haute tension a également été installée.

"Tout comme Luminus, la Sabca pense à l'avenir et considère le développement durable comme la voie à suivre", souligne Grégoire Dallemagne, CEO d'EDF Luminus. "En 2014, nous avions déjà érigé une éolienne sur leur site de Lummen. Nous sommes heureux que Dauvister, filiale du Groupe EDF Luminus, ait à présent pu réaliser cette installation pour la Sabca". Luminus investit depuis plus de 60 ans dans la production d'énergie renouvelable. Plus de 23% de sa production énergétique provient de sources d'énergie renouvelable. Avec son parc de 186 éoliennes, représentant une capacité de 440 MW, Luminus produit 900 GWh d'énergie par an. Cela correspond à la consommation d'environ 240.000 ménages.

"En tant qu'acteur industriel et employeur majeur en région bruxelloise, nous souhaitons montrer l'exemple en matière de développement durable et de respect de l'environnement", défend Thibauld Jongen, CEO de la Sabca. D'autres projets suivront dans ses différents sites en Belgique.

"Face à l'urgence environnementale et climatique actuelle, je suis heureuse de constater que des entreprises d'envergure telles que la Sabca et Luminus s'engagent à réduire leur empreinte carbone à Bruxelles", se réjouit Céline Fremault. "Grâce aux mesures de soutien développées par la Région de Bruxelles-Capitale, c'est l'ensemble des Bruxellois - entreprises, ménages, collectivités - qui peuvent passer du rôle de spectateur à celui d'acteur de la transition énergétique."