Entre 80.000 et 140.000 personnes attendues à "la plus grande brocante du pays"

Pour la 41e fois, le village de Temploux va devenir, dès samedi matin et l'espace d'un weekend, la capitale belge de la brocante. Entre 80.000 et 140.000 personnes sont attendues à Namur par pas moins de 900 exposants répartis sur les six kilomètres de voiries namuroises mises à disposition des chineurs en tous genres.

Si les férus de brocante et les collectionneurs se rueront dès 7 heures sur des stands en pleine constitution, l'affluence dépendra fortement de la météo. Les prévisions n'annoncent ni pluie, ni forte chaleur. Les organisateurs, les 600 bénévoles locaux et les exposants peuvent, du coup, espérer que le nombre de visiteurs sera dans la fourchette haute, soit environ 140.000 visiteurs sur l'ensemble du weekend.

Plusieurs animations (concerts de rock, parade de Coccinelles et festival dédié à la BD) seront organisées en parallèle à la "plus grande brocante de Belgique" qui se terminera par le traditionnel feu d'artifice.