Entre 3.500 et 4.000 spectateurs pour la 33e édition du Verdur 2018 à la Citadelle

La 33e édition du festival "Verdur 2018" a accueilli entre 3.500 et 4.000 spectateurs à la Citadelle de Namur, selon le premier comptage effectué par les organisateurs. "Notre objectif était de doubler la fréquentation par rapport à la précédente édition, nous l'avons triplée", s'est réjoui Michel Degueldre, administrateur délégué du festival.

Pour son grand retour après un an d'absence, le festival a d'une part renoué avec la gratuité, mais a aussi misé sur une affiche plus éclectique permettant de conquérir un public plus vaste.

Parmi les noms figurant à l'affiche, le chanteur belge Arno accompagné de ses trois musiciens sous le nom de "Tjens Matic". "Le moment où il y a eu le plus de spectateurs, c'est en milieu de concert d'Arno", indique-t-on.