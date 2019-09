Enseignement : un papa scandalisé dénonce la situation de sa fille, qui n'a aucune nouvelle de son recours

4 septembre, et toujours pas de nouvelles. Alice (nom d’emprunt) attend impatiemment le résultat du son recours externe, auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Va-t-elle pouvoir passer en 5e année, ou va-t-elle doubler sa quatrième ? Le mystère reste entier, alors qu’Alice a dû rentrer à l’école cette semaine. Une situation stressante pour la jeune fille.

C’est via un message posté sur Facebook que le papa d'Alice, Philippe Limbourg, a fait part de sa consternation. "On est le 3 septembre, aucun recommandé (comme annoncé) ne nous est parvenu et cela fait 2 heures 30 que l’on profite d’une superbe musique d’attente", dit-il.