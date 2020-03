Enseignement supérieur et promotion sociale : maintien des stages, mais pas à n'importe quelles conditions

Dans l’enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale, les stages sont, pour l’instant, maintenus. Une réalité qui échappe parfois aux étudiants concernés et à leur famille, peut-être trompés par ce qui a été décidé pour le secondaire où une grande partie des stages est, à ce stade, suspendue jusqu’au terme des vacances de printemps.

Dans le supérieur et la promotion sociale, la règle générale actuelle, c’est donc le maintien des stages. Mais une possibilité de suspension au cas pas cas existe.

Un étudiant aide soignant, en première année dans un établissement de promotion sociale liégeois, par exemple, voit son stage dans une maison de repos maintenu. Est-ce normal ? Si on consulte la circulaire en vigueur, la réponse est : "oui". Mais, comme l’explique Valérie Glatigny, la ministre de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le maintien ne se fait pas à n’importe quelles conditions : "Il est toujours bien possible de suspendre un stage si les conditions d’encadrement pédagogique et sanitaire ne sont pas remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, l’étudiant prévient son établissement. Celui-ci fait un mail au lieu de stage, par exemple la maison de repos ou l’hôpital. Celui-ci ou celle-ci doit répondre dans les plus brefs délais en offrant une solution. Je rappelle aussi que l’étudiant n’est pas en première ligne covid, et en aucun cas sans matériel, et si c’était le cas, il faut naturellement dénoncer ceci aux autorités sanitaires. Donc si le lieu de stage ne peut répondre de façon satisfaisante, alors le stage peut être annulé. Mais il faut d’abord objectiver la situation, par un simple échange de mails. Nos étudiants doivent indiquer à leur établissement s’ils rencontrent un problème, ils ne peuvent pas tout seuls décider d’annuler leur stage. Il faut objectiver la situation parce qu’on le sait, les hôpitaux et les maisons de repos ont besoin des étudiants stagiaires. Je vais d’ailleurs me rendre dans les prochains jours dans un hôpital afin de suivre un de nos étudiants stagiaires et afin de vérifier les conditions de stage."