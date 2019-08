Enseignement : le retour à la mode des internats en Wallonie et à Bruxelles

Il est loin le temps des alcôves et des dortoirs dans les internats. Ceux-ci se veulent plus modernes et attirent toujours. Pour preuve, on en dénombre 15 en province de Namur rien que pour l’Enseignement officiel. À Gembloux, par exemple, 250 élèves internes – filles et garçons – sont inscrits dans l’institution répartie sur trois sites : le plus important est réservé aux garçons, les deux autres endroits sont dédiés aux filles.

Etienne Devliegher est le directeur. Il est également président de l'AAEO, l'Association des administrateurs de l'Enseignement officiel: "ce qui fait le succès des internats, c’est avant tout leur cadre éthique", selon lui. "On se revendique comme étant la première école des devoirs et aussi le symbole de l’égalité des chances. C’est un lieu avant tout pluriculturel et c’est un endroit de partage. Je n’ai pas connu les internats, il y a 30 ans, mais ce que je constate actuellement c’est que nous accueillons des jeunes plein de projets. Et qu’ils choisissent désormais eux-mêmes de poursuivre leur scolarité avec cette facilité de l’internat".