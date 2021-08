Enseignement en Flandre : plus de 300 postes pour renforcer les centres PMS

En Flandre, les Centres Pyscho-Médico-Social (CLB) se verront renforcer de 307 temps plein supplémentaires consacrés au bien-être mental et à d’autres tâches d’orientation scolaire. Un budget de 14 millions d’euros a été programmé à cet effet, annonce, mardi, le ministre flamand de l’Éducation Ben Weyts (N-VA) dans un communiqué de presse.

"Nous sommes particulièrement attentifs au bien-être mental des élèves et aux autres effets à long terme de la crise sanitaire, c’est pourquoi nous fournissons des ressources supplémentaires", explique le ministre.

Ces renforts supplémentaires serviront à aider les CLB à chercher activement les élèves souffrant encore actuellement des effets de la crise sanitaire, qu’il s’agisse de leur bien-être mental ou d’un retard d’apprentissage. En outre, 500.00 euros seront investis dans une plateforme numérique qui rassemblera toutes les informations et ressources pertinentes et sur laquelle élèves et parents pourront prendre rendez-vous plus facilement.

