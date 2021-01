Enseignement à distance : et le droit à la déconnexion des jeunes ?

On les voit en permanence le nez sur l’écran de leur smartphone. Les ados d’aujourd’hui l’utilisent pour rester en contact avec leurs amis, se divertir et éventuellement faire quelques recherches pour l’école. "Si, pour l’école, on doit être encore plus sur nos écrans, on n’arrive plus à déconnecter", remarque Camille, élève de rhéto dans une école du Brabant wallon. Et il faut dire que l’école sollicite beaucoup les élèves en ligne pendant les périodes où les cours sont donnés à distance. Trop, estime la jeune fille : "J’ai déjà eu des lives avec mes professeurs après 16h30 ou 17h30, alors que l’école est censée se terminer à 16h30 au plus tard. Dans d’autres classes, certains ont même déjà eu des lives le week-end, ce qui est un peu gênant pour leur vie privée", témoigne-t-elle. Camille estime même ne plus avoir vraiment d’horaires les semaines où les cours se passent en distanciel et donc ne pas réellement parvenir à se déconnecter. "J’ai l’impression d’avoir cours du lundi 8 heures au dimanche 23 heures et je ne sais plus quand m’accorder du temps libre", commente-t-elle encore.

Il n’y a plus vraiment de frontière entre les temps scolaires et les temps de loisirs ou familiaux

L’enseignement en ligne tend en effet à brouiller voire à effacer les repères temporels liés au rythme scolaire. L’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC), qui a fait des rythmes scolaires un de ses chevaux de bataille, reçoit ainsi ces derniers temps pas mal de témoignages évoquant des consignes envoyées en cours de week-end pour le lundi, des travaux à rendre le dimanche ou des rendez-vous en vidéoconférence de l’enseignant avec sa classe, les fameux "lives", fixés en dehors des heures d’école. "S’il y a des élèves et des parents qui pensent que les enseignants sont disposés à répondre à leurs questions à n’importe quel moment, le soir ou même le week-end, l’inverse se passe aussi : certains enseignants pensent que, puisque c’est à distance, il n’y a plus vraiment de frontière entre les temps scolaires et les temps de loisirs ou familiaux", constate le secrétaire général de l’UFAPEC, Bernard Hubien. A leur décharge, les enseignants voient eux aussi leur rythme de travail bouleversé par l’enseignement en mode "hybride" et ont donc parfois du mal à jongler avec les cours donnés en classe et le suivi des élèves à distance, auquel ils n’ont pas vraiment eu le temps de se former.

Un cadre clair et des bonnes pratiques

Pour leur part, les spécialistes de l’éducation s’accordent pour dire que garder des repères temporels, une sorte de cadre, est fondamental pour l’épanouissement des plus jeunes. Et principalement en cette période de crise sanitaire, faite d’incertitudes. "Notre cerveau n’aime pas les incertitudes, qui génèrent beaucoup d’anxiétés, rappelle Nicolas Pinon, docteur en sciences psychologiques et de l’éducation à l’UCLouvain. Celles-ci peuvent se manifester par différents symptômes chez les jeunes : troubles alimentaires, cyberdépendance, ou troubles musculosquelettiques. Il est donc nécessaire de remettre un peu de cadre, de prévisibilité dans ce qui ne cesse d’être chamboulé. Il est donc important d’avoir des marqueurs temporaires bien clairs". Le droit des jeunes à la déconnexion, comme l’ont obtenu les adultes dans le cadre de leur vie professionnelle, semble une piste pour maintenir ces repères. "Si on n’en a pas parlé jusqu’ici pour les adolescents, c’est parce que leur principal "travail", qui est le travail d’élève, n’était pas impacté de la même manière par le numérique, explique Laura Merla, professeur de sociologie à l’UCLouvain. Mais à partir du moment où l’enseignement, pour tout ou en partie, bascule en enseignement à distance, il faut réfléchir à de bonnes pratiques, tant du côté des élèves que des enseignants, dans la manière dont ils postent les choses ou le moment choisi pour les poster. Il faut essayer de respecter cette scission entre les temps d’école et les temps de repos".

On fonctionne par essais et erreurs, puisqu’on découvre ce nouveau métier

Du côté des écoles, on reconnaît encore tâtonner avec les outils numériques et leurs usages, pour lesquels il n’existe pas de réelle charte de bonnes pratiques, ni de mode d’emploi. "On fonctionne en fait par essais et erreurs, puisqu’on découvre ce nouveau métier. On essaie donc d’adapter les règles à la situation, qui évolue malheureusement beaucoup trop souvent à l’heure actuelle", regrette ainsi Olivier Degeimbe, le directeur du collège Notre-Dame de Basse-Wavre. L’établissement a ainsi rectifié le tir, lorsque par exemple les horaires n’étaient pas respectés pour les sessions "live". Ses enseignants continuent d’ailleurs à se former à l’utilisation des outils numériques. Et les sanctions pour les élèves qui n’auraient pas réagi en temps et en heure à une sollicitation en dehors des heures d’école ne sont pas à l’ordre du jour. "D’ailleurs, la seule chose qui est remontée jusqu’à moi est que des professeurs se mettent à disposition des élèves qui le souhaitent, et pas des présences obligatoires", fait remarquer le directeur. Comment dès lors éviter de tomber dans le piège de l’hyperconnection ? "Il faut donner aux enseignants des outils pour mieux enseigner à distance, plaide encore Laura Merla. Mais dans un sens positif. Il n’est évidemment pas question de les sanctionner pour quelque chose qu’ils feraient mal".