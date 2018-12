Enseignement à Bruxelles: un décret flamand a été bloqué par des députés francophones

Cela s'est passé vendredi dernier au parlement francophone bruxellois. Au centre du débat : la réforme du système d'inscription dans les écoles néerlandophones de la capitale.

Concrètement, le texte a été gelé pour deux mois, et la réforme retardée d'un an au moins. En cause : l'adoption à l'unanimité d'une motion en conflit d'intérêt.

Le conflit d'intérêt, c'est une procédure qu'une communauté linguistique peut activer quand elle se sent lésée par une autre.

En quoi les Francophones se sentent-ils lésés ?

Pour l'instant, dans les écoles néerlandophones de Bruxelles, 55% des places sont réservées aux élèves dont au moins un des parents maîtrise le néerlandais. 55% d'élèves prioritaires aujourd'hui, mais demain 65% (voire 80%), c'est ce que veut la Flandre.

La conséquence, ce serait évidemment moins de places pour les élèves francophones. Et surtout pour ceux, nombreux à Bruxelles, qui ne parlent à la maison ni le français ni le néerlandais.

"S'il y a des priorités tellement élevées à l'entrée de l'enseignement néerlandophone, cela fait porter de facto la responsabilité de l'accueil de ces enfants allophones sur l'enseignement francophone exclusivement", commente Caroline Désir, signataire de la motion pour le PS. Un enseignement déjà saturé sur fond de boom démographique.

Majorité comme opposition, tous les députés francophones sont sur la même longueur d'ondes. "On est aujourd'hui dans une rupture de loyauté où, finalement, l'une des deux communautés se débarrasse d'une mission, qui est celle d'accueillir les enfants", explique Gaëtan Vangoidsenhoven, pour le MR.

Le projet de réforme flamand n'est toutefois pas enterré, il est suspendu pour 60 jours. Le temps d'essayer de trouver un compromis.