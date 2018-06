"Enragez-vous": les 20.000 défis et merveilles du Brabant wallon sont connus

Quelles sont les merveilles de votre commune et quels sont les défis que vous lui lancez? Au cours des derniers mois, la question a été posée aux citoyens des 27 communes du Brabant wallon, dans le cadre d'une vaste consultation menée par le monde associatif de la province. Plus de 5000 habitants ont joué le jeu et ont donc remis leurs cinq "bons" et "mauvais" points pour leur commune . "Dès que les gens ont compris que le politique n'était pas derrière mais qu'il s'agissait d'une initiative citoyenne, les gens s'ouvraient", témoigne Bénédicte Wullus, qui a recueilli les avis de ses concitoyens de Walhain.

5000 habitants ont été participé à la consultation - © S. Vandreck

La mobilité, préoccupation numéro 1

A Walhain comme ailleurs dans la province, les habitants ont cité comme premier défi à relever celui de la mobilité : trop de voiture, pas assez de pistes cyclables ou de transports en commun... les revendications sont nombreuses. Les motifs de satisfaction aussi. "Ce qui est marquant c'est que partout où le Ravel passe, il devient une merveille communale", constate le coordinateur de la campagne, Stéphane Van Den Eede. La consultation révèle aussi à quel point les marchés et les commerces de proximité sont devenus de nouveaux lieux de convivialité. Le Brabançon wallon est aussi fier de la vie culturelle de sa province et de sa campagne: ses sentiers, ses fermes, ses espaces verts sont pour lui des atouts précieux. Pour ce qui est des défis, les auteurs de la consultation estiment que, parfois, les revendications portent sur des problèmes qui ont déjà été résolus. "Et parfois, ce n'est pas au politique, mais au citoyen lui-même de trouver la solution", poursuit Stéphane Van Den Eede. Autre surprise : des thématiques se retrouvent dans certaines communes, à la fois dans les défis et les merveilles. "On a par exemple un hôpital bien situé au cœur de Braine-l'Alleud, mais certains ne sont pas content que cet hôpital privé ne soit pas conventionné", explique ainsi Sylvie Simon, autre citoyenne témoin de la campagne.

L'opération n'est pas finie

Les résultats collectés ont été présentés tour à tour dans les 27 communes, devant les citoyens et les élus communaux. En septembre, les cinq merveilles et défis de chaque entité seront traduits de façon littéraire par des auteurs de la région. "Enragez-vous" ne sera pas non plus absent de la campagne électorale pour les communales : "Lorsqu'on découvrira de manière plus précise les programmes des différents partis en lice, nous les analyserons avec le public qui fréquente les structures d'éducation permanente, nous verrons comment ils ont traduit ces défis et ces merveilles dans leurs programmes, indique Patrick Monjoie, directeur du CRIBW et cheville ouvrière du projet. Et quand les nouvelles majorités présenteront, après les élections, leur déclaration de politique communale, nous verrons comment toute cette campagne a été traduite et formerons le cas échéant les citoyens à interpeller le politique au cas où ils ne retrouvent pas ces défis et ces merveilles".