Enquête sur un trafic de visas humanitaires: Melikan Kucam peut sortir de prison sous surveillance électronique

46 perquisitions et 15 arrestations dans le cadre du trafic de visas humanitaires - JT 19h30 -... L'enquête sur le Conseiller Communal N-VA à Malines proche du cabinet Francken s'accélère. Il est suspecté d'avoir délivré des visas humanitaires contre d'importantes sommes d'argent. Ce mardi, un tribunal anversois a diligenté 46 perquisitions et fait procédé à 15 arrestations d'individus qui auraient des liens avec ce Conseiller Communal N-VA. Ces perquisitions concernent aussi une enquête beaucoup plus large. On parle d'organisations criminelles, de trafic de drogue, de trafic d'armes et de blanchiment d'argent.