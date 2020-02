Enquête sur la prostitution de mineures: "Elle a été bien menée", réagit le parquet de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a réagi mardi aux informations diffusées sur la VRT lundi à propos de lenteurs néfastes dans le dossier "fuel gang" relatif à la bande bruxelloise qui aurait forcé des filles mineures à se prostituer. Il assure que l'enquête a été menée correctement.

A en croire la VRT, "autant cela a été très vite début janvier, autant cela a avancé très lentement l'été dernier". Fin juillet 2019, le parquet a été informé par la zone de police locale de Bruxelles-Midi que deux mineures, une Belge et une Française, seraient forcées de se prostituer. Selon la VRT, le parquet n'a pas donné suite à ce procès verbal.

Deux mois plus tard, la section "traite des êtres humains" de la police fédérale a reçu les mêmes informations via son réseau d'indicateurs. Elle a en conséquence effectué une descente le 2 octobre à une adresse et est parvenue à libérer une jeune fille de 16 ans.

Fin décembre, la zone de police locale de Bruxelles-Nord a dressé un nouveau rapport d'information. Selon la VRT, ce dossier a lui été traité rapidement. La police de Bruxelles-Midi a effectué une descente le 4 janvier dans une maison où une jeune fille de 16 ans a été secourue. A la suite d'une série de perquisitions, neuf suspects ont fini par être arrêtés. Aux yeux de la VRT, le premier dossier de juillet 2019 contenait déjà toutes les informations nécessaires à une intervention.

Le parquet dément

Le parquet de Bruxelles s'inscrit en faux en relevant qu'un dossier a été ouvert dès août 2019 à la suite d'une information policière selon laquelle une ou plusieurs jeunes filles se prostitueraient dans une habitation. Plusieurs devoirs d'enquête ont été effectués mais ils n'ont permis d'objectiver ces indications qu'en octobre 2019.

Une nouvelle information policière est alors parvenue au parquet de Bruxelles relatant le même type de faits à une autre adresse. Des liens objectifs ont pu être effectués entre les deux informations. Le procureur du Roi a immédiatement saisi un juge d'instruction en sollicitant un mandat d'amener à l'encontre d'un suspect.

"Une priorité absolue"

En décembre, une nouvelle information judiciaire a été ouverte à la suite de la disparition en France d'une jeune fille forcée à se prostituer en Belgique. Le parquet de Bruxelles a immédiatement saisi un juge d'instruction. Les deux instructions ont été jointes dans la mesure où elles concerneraient potentiellement les mêmes suspects.

Le parquet de Bruxelles constate que la VRT s'est fait écho d'une question parlementaire posée par le Vlaams Belang à laquelle le ministre de la Justice a déjà répondu en son temps et assure que "la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions concernant les mœurs est une priorité absolue".