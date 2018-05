Enquête sur ce que veulent les Louviérois: les résultats ont été dévoilés, sans réelle surprise

A cinq mois des élections communales, la Ville de La Louvière a demandé aux citoyens ce qu'ils attendent des services communaux. Elle leur a posé une série de questions. Sur leurs envies, leurs préoccupations aussi en la matière. Et les résultats viennent d’être dévoilés.

L’enquête a été réalisée auprès d’un millier de personnes, dont un tiers provient de La Louvière, les autres des communes qui font partie de l’entité. Les interviews se sont déroulées sur 15 minutes en moyenne.

Que retenir de ce sondage ?

Sans surprise, les jeunes se sont montrés très peu intéressés. Les 40- 60 ans sont les principaux utilisateurs des services communaux. Des services dont il faudrait, selon les sondés, améliorer les aspects pratiques.

Le but de cette enquête était aussi de connaitre les préoccupations des Louviérois. Sans surprise, la sécurité, la propreté, l’environnent et les routes reviennent régulièrement mais aussi l’accès au logement ou l’emploi.

Les Louviérois voudraient aussi – et ça, c’est un peu plus concret –agrandir le cinéma, avoir une boîte de nuit digne de ce nom, une patinoire, des plaines de jeux pour les enfants. Ils rêvent de plus de convivialité, de courtoisie dans leurs communes et sont demandeurs d’activités festives diverses.

Les personnes qui ont répondu à l’enquête sont demandeurs également d'un centre-ville revitalisé avec plus de boutiques et le retour de magasins de proximité.

Ils voudraient moins de taxes, que les autorités communales soient plus à leur écoute.

Notons, pour terminer, que - globalement - les constats faits lors de cette enquête sont assez proches deux ceux faits dans d’autres villes de la même taille.