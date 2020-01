Enquête pour assassinat dans une secte: que s'est-il passé dans les bois d'Hastière en 2011 ?

Le parquet de Namur a ouvert une enquête pour assassinat dans une secte. Une secte française liée à l'extrême droite.

Il y a deux ans, une jeune Belge de 39 ans, sous l'emprise du gourou, est morte dans un cabanon à Hastière. Elle souffrait d'un cancer. Une affaire révélée par le journal français L’Obs à l'époque. Le parquet soupçonne qu'elle ait été étouffée par deux autres membres de cette communauté.

Que s’est-il réellement passé ?

Cette jeune femme était tombée sous l'emprise de Joël Labruyère, un homme considéré par les autorités françaises comme un gourou à la tête d'une secte installée dans le sud de la France. Elle souffrait d'un cancer de l'utérus très avancé.

Selon les préceptes de la secte, elle n'était pas soignée et ne se nourrissait plus depuis des jours. La maladie est considérée comme une purification et les soins médicaux ne sont pas vus d'un bon œil.

C'est son gourou qui l'avait envoyée de ce petit cabanon reculé à Hastière. Mais la jeune Belge ne serait pas morte de son cancer. Selon L'Obs qui a interrogé une ancienne membre de cette secte, la jeune femme - après des jours de souffrance et de dénutrition - a été étouffée par deux des femmes qui la veillaient pour "abréger ses souffrances".

La famille avait été informée tardivement de la mort de la jeune femme. La secte s'était chargée des funérailles.

Pourquoi la justice namuroise lance-t-elle désormais une enquête pour assassinat ?

C'est une sœur de la victime qui a finalement déposé plainte car elle estime n'avoir jamais eu la vérité sur la fin de vie de sa sœur. Un juge d'instruction a été chargé de l'enquête en septembre dernier.

Dénutrition ou étouffement ? L’a-t-on dissuadée de se soigner ? A quel point a-t-elle souffert ? Peut-on parler de torture ? Ce sont là les questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Selon le parquet de Namur, il n'y pas d'inculpation à ce stade.