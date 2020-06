Enghien: vu le succès des réservations, "Ceci n'est pas LaSemo" sera programmé trois jours et non un

Initialement annoncée le 11 juillet, le concept de balades-spectacles en groupes restreints dans le Parc d'Enghien, "Ceci n'est pas LaSemo", sera prolongée du 10 au 12 juillet, en raison de l'engouement du public.

Les organisateurs du festival LaSemo, qui ont dû annuler leur événement de juillet 2020 en raison de la crise sanitaire, ont lancé le projet "Ceci n'est pas LaSemo" de balades-spectacles dans le parc d'Enghien.

Non pas une mais trois dates

Le concept, initialement annoncé le 11 juillet, se déclinera du 10 au 12 juillet et 2 soirées supplémentaires. "Nous sommes positivement surpris par l'engouement du public pour notre projet", a expliqué Samuel Chappel, organisateur de LaSemo. "Nous organisions initialement 8 départs de balades le 11 juillet, nous en avons ajouté 8 autres le 12 et, dans un 2e temps, 4 autres le 10 et deux balades nocturnes les 10 et 11 (21h et 22h), soit 24 balades au total".

Concerts intimistes et des spectacles d'art agrémenteront les balades en journée. Le programme nocturne sera notamment composé de spectacle de feu et d'expérience lumineuse, d'un café-théâtre et d'un concert à la bougie. Les organisateurs ont précisé que l'événement sera organisé dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur. La programmation artistique sera annoncée prochainement sur www.lasemo.be.