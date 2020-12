Enghien : plus de 4 millions et demi de cigarettes de contrebande saisies

C'est exactement 4,6 millions de cigarettes de contrebande que la douane a saisi !

C’est énorme !

La descente a eu lieu le 17 décembre dernier dans un entrepôt de la région d'Enghien, mais le SPF Finances communique seulement maintenant… Les douanes ont pris en flagrant délit deux individus en train de charger un camion. Le camion était destiné à approvisionner la France.

Les agents ont aussi découvert, dans un autre véhicule garé dans l'entrepôt, 142 000 euros en petites coupures. De l'argent dissimulé à la place de la roue de secours. Les deux contrebandiers ont été arrêtés.

Une arrestation confirmée par la suite par le juge d’instruction. Ils risquent gros: plus d'un million de taxes et accises éludés et une amende s'élevant à 10 fois ces montants dus.