Enghien : peut-être une rue classée au patrimoine wallon

Entre la rue Montgomery et la rue de la fontaine, la rue des Augustins se situe dans la partie la plus ancienne de la ville. Un promoteur immobilier souhaite y construire une résidence-service composée d’une cinquantaine d’appartements ainsi qu’une trentaine de studios. Le tout sur quatre nivaux. Pour le Cercle Royal Archéologique d’Enghien (CRAE), le projet pourrait dénaturer le cachet historique "on craint que ce projet ne soit pas dans le cadre de la rue" explique Marc Vanderstichelen, président du Cercle Royal Archéologique. " Notre but c’est essentiellement de conserver le cadre de la rue. Nous ne sommes pas contre un projet de ce genre mais on souhaite que tout projet qui se dégage ici garde l’harmonie de la rue" souligne le président.

Pour pousser le promoteur à revoir ses plans, l’association a introduit une demande de classement auprès de l’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine. De plus, la rue compte déjà des bâtiments classés comme la chapelle des Augustins, les deux tours du couvent des sœurs Clarisses ainsi que des façades de maison datant du 18e siècle. Le CRAE a lancé une pétition. Plus de 1000 personnes l’ont déjà signé.