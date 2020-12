Enghien : "ma ferme", des défenseurs de la ruralité veulent concrétiser leur rêve sur un site à Labliau

Une ferme coopérative, un projet est en train de voir le jour du côté d'Enghien. L'idée de départ était de créer un lieu qui rassemble artisans, citoyens et producteurs autour d’un projet commun en phase avec le monde rural.

Les initiateurs ont jeté leur dévolu sur le site de la ferme Courte au Bois à Labliau. Sur ce site, dix hectares de terre, des granges, des hangars et des bâtiments habitables. Une surface suffisamment étendue pour faire éclore toutes les idées qui fourmillent dans la tête des trois partenaires.

La crise sanitaire n'a fait que confirmer, selon eux, l'urgence de construire un monde plus durable en offrant une infrastructure et en proposant des synergies entre des pépinières d'entreprises et de PME déjà bien lancées.

Evidemment tout cela nécessite un investissement mais l’actuel propriétaire des lieux a été sensible au projet et a donné à ses initiateurs jusqu'au 31 janvier pour signer l'acte d'achat de la ferme. Le budget a été évalué à 2 500 000 euros, travaux inclus.

Les détenteurs du projet proposent donc aux citoyens de devenir coopérateurs. Une première phase de financement a été ouverte pour un montant de 990.000 euros.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site créé autour du projet à l’adresse www.maferme.be