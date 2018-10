Enghien : le seul bourgmestre Ecolo du Hainaut restera-t-il en place ?

Olivier Saint-Amand est le seul bourgmestre Ecolo en Hainaut. En 2012, son arrivée à la tête de la ville d'Enghien avait été une petite surprise. Ecolo avait progressé de 10%, passant de 15 à 25% alors que, dans le même temps, son partenaire de majorité, la liste de la bourgmestre MR de l'époque, Florine Pary-Mille, était restée à 23%. Ecolo, le MR et le PS reconduisaient malgré tout leur coalition avec Olivier Saint-Amand, cette fois comme bourgmestre.

Tous les scénarios sont sur la table



Les pronostics sont difficiles. Surtout qu'en 2016, la majorité avait failli sauter. Une alliance des libéraux avec le CDH avait été envisagée mais ça n'avait pas été plus loin. 5 listes se présentent.

L'Ecolo Olivier Saint-Amand mène sans surprise la liste du bourgmestre et espère bien sûr rester à la tête de la ville. Pour le PS, c'est Christophe Deville, le président de CPAS, qui conduit la liste. Les libéraux, de leur côté, partent très divisés. Il y a la liste estampillée MR, menée par Florine Pary-Mille (ancienne bourgmestre) et face à elle, la liste Enghien en Mouvement de Jean-Yves Sturbois, échevin MR sortant. Et sur cette liste, qui se veut citoyenne, on retrouve notamment des conseillers communaux et de CPAS MR. Enfin, la liste Ensemble a mis de côté le sigle CDH et veut aussi apparaître comme une liste surtout citoyenne. Sa tête de liste, Quentin Merckx, espère revenir au pouvoir. En 2012, Ensemble était arrivée en tête mais depuis 18 ans, les chrétiens-démocrates sont dans l'opposition. Bref, il y a du suspense dans la cité d'Arenberg...

