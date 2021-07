Enghien: Ceci n'est toujours pas Lasemo, le festival familial qui mise sur le durable se tient ces 10 et 11 juillet

Un an après "Ceci n'est pas Lasemo", qui avait été limité à des balades immersives pour 24 groupes de 250 personnes, le festival durable revient ces 10 et 11 juillet dans une version proche de son ADN. "Ceci n'est toujours pas Lasemo", qui se déroulera dans le parc d'Enghien, annonce vendredi une participation revue à la hausse par rapport à 2020.

L'événement proposera deux tranches horaires, de 9h00 à 16h00 et de 17h00 à minuit, avec une jauge de 2.500 personnes par demi-journée, pour un total de 10.000 festivaliers sur les deux jours. Le public pourra profiter de trois espaces musicaux, trois scènes de spectacles et art de rue, d'une zone de détente ou encore d'un espace réservé aux jeux et activités pour petits et grands.

L'affiche

Parmi les artistes à l'affiche figurent notamment Nicolas Michaux, La Rue Ketanou, L'Impératrice, La Yegros, Les Déménageurs, Naâman, Saule, Kid Francescoli et David Numwami.

Aucun corona pass, ni test ne sera demandé pour accéder au festival. Le port du masque sera obligatoire en cas de déplacement entre deux lieux. Le traditionnel camping ne sera pas organisé. Des navettes seront prévues pour ramener le public vers les grandes villes en fin de soirée.

Toujours orienté "durable"

L'édition 2021 réaffirmera ses objectifs de transition durable. Les organisateurs ont annoncé l'introduction inédite de la vaisselle réutilisable dans l'ensemble des foodtrucks. Un espace sera par ailleurs dédié à des conférences "durables". Le site accueillera également une librairie ainsi qu'un village associatif avec une quinzaine d'ONG. Des animations et activités sur les enjeux écoresponsables seront aussi programmées.