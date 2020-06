Enghien: avec "Ceci n'est pas LaSemo", les organisateurs propose une balade culturelle alternative dans le parc

Les organisateurs du festival LaSemo, à Enghien, qui ont annulé leur édition 2020 en raison de la crise du coronavirus, proposeront le 11 juillet prochain une promenade de trois heures dans le parc d'Enghien qui rappellera l'ambiance du festival, annoncent-ils vendredi dans un communiqué. La balade, baptisée "Ceci n'est pas LaSemo", se fera en groupes restreints de 180 personnes.

Des concerts intimistes et des spectacles d'art de rue seront proposés aux participants à cette balade à travers le parc d'Enghien, lieu emblématique de l'événement estival. "L'intention de notre concept 2020 'Ceci n'est pas LaSemo' n'est pas de recréer une version réduite du festival mais de retrouver le public et les artistes en toute simplicité", explique Samuel Chappel, directeur du festival LaSemo.

Le projet est une première initiative de réadaptation événementielle à la suite de la crise du Covid-19. "'Ceci n'est pas LaSemo', c'est une envie de réagir face à une situation exceptionnelle, en soutenant les artistes et en diffusant un message positif au public et au secteur culturel", poursuit l'organisateur de l'événement. "L'objectif est de se retrouver et retrouver les autres, se rapprocher de la scène et partager à nouveau des émotions, le temps d'un moment convivial en famille ou entre amis", ajoute-t-il.

La sécurité du public sera la priorité et tout sera mis en place pour organiser l'événement dans le plus grand respect des règles sanitaires et de distanciation en vigueur. La programmation de 'Ceci n'est pas LaSemo' sera annoncée dans les prochains jours. La réservation des billets est possible depuis ce vendredi midi, avec choix de l'horaire de départ, via le site www.lasemo.be