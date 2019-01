Enfin la reprise des travaux pour l'enjambée, la passerelle namuroise

L'enjambée namuroise sera accessible avec plus d'un an de retard . Mais au moins, les travaux vont reprendre. Les soucis de géométrie constatés sur la structure et situés au niveau de 6 soudures vont être modifiés à partir de début février en fonction des conditions météo: "Nous avons obtenu l'accord du bureau de certification. D'abord les deux soudures du coté de Namur, puis les quatre autres rive droite, côté Jambes, explique Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. La partie à corriger côté Jambes nécessitera l'installation d’échafaudages et donc de couper temporairement la navigation. Les travaux de soudure devraient durer un mois".

Attendu par les Namurois, le projet aura sans doute plus d'un an de retard.

Un nouveau sous-traitant

Plus de temps à perdre, il faudra ensuite effectuer les travaux de peinture mais aussi installer les planchers et rambardes ainsi qu'effectuer les derniers tests sur le comportement de la passerelle. Pour effectuer les modifications et terminer les différentes étapes, Franki compte désormais sur TCCE (Tildonk Construct Company Europe), une entreprise basée à Falisolle en province de Namur: "Franki a décidé de travailler en régie, ils vont facturer TCCE à l'heure ce qui nous permet de croire qu'à priori on est face à un prestataire qui ne va pas se retrouver dans une situation financière compliquée comme on a pu le connaitre avec le sous-traitant espagnol EMESA, qui lui avait travaillé au forfait".

Le projet, fort attendu par les namurois, doit, selon le SPW, constituer un vrai projet économique, touristique mais aussi de mobilité pour la ville de Namur. La solution dégagée lors des négociations entre Franki et le service publique wallon permettra de normalement d'aboutir au cours de l'été.