Enfants secourus dans un étang à Namur : un corps vient d'être retrouvé

Un corps vient d'être retrouvé dans l’étang situé dans le parc Louise-Marie à Namur. Il s'agit probablement de la femme qui accompagnait les jeunes enfants sauvés de la noyade lundi soir. En effet, ce lundi vers 19h00, les pompiers de la zone Nage ont été appelés pour porter secours à une mère et ses trois enfants qui, selon l'alerte donnée, étaient tombés dans l'eau. Avant l'arrivée des pompiers, deux enfants avaient pu être secourus par des témoins de la scène. Le dernier était lui resté sur la berge. Tous sont sains et saufs. Mais la femme qui était avec eux était introuvable… Il est très probable que cette femme soit la mère des trois enfants, mais cela n’a pas encore été établi avec certitude. "Un dossier a été mis à l’instruction pour triple tentative d’assassinat", a précisé mardi Charlotte Fosseur, magistrate de presse du parquet de Namur à l’occasion d’un point presse. L’enquête est toujours en cours et plusieurs éléments doivent encore être vérifiés. Le papa des enfants a été entendu par la police aujourd'hui.

Le déroulé des faits

"Ce que l’on sait, c’est que lundi vers 19h, deux jeunes qui remontaient la rue Rempart de la vierge ont entendu des cris d’enfants qui appelaient apparemment leur mère", a expliqué Charlotte Fosseur. Les deux jeunes se seraient ensuite dirigés vers l’étang qui se trouve au milieu du parc. "Là, ils ont vu un enfant qui semblait inanimé dans l’eau ainsi qu’une dame avec un enfant dans les bras. Un dernier se trouvait sur le bord." L’un des deux jeunes, d’origine hollandaise, a plongé dans l’eau pour récupérer un premier enfant. "Il s’est ensuite dirigé vers l’adulte, que l’on suppose être la mère, et a pu récupérer le second", a ajouté la magistrate, précisant au passage que la femme adulte a refusé de rejoindre la berge.

Une fois les enfants hors de l’eau, une passante a prodigué un massage cardiaque à l’un d’eux. "On peut saluer le courage et le soutien de ses personnes", a souligné Charlotte Fosseur. Transportés à l’hôpital après les faits, les jours des trois enfants nés respectivement en 2013, 2015 et 2016 ne sont pas en danger, a indiqué le parquet de Namur. Des membres de leur famille se sont fait connaître pour les accueillir dès que possible.