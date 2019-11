Enfants secourus dans un étang à Namur: la femme toujours introuvable, le dossier est à l'instruction pour triple tentative d'assassinat

Les pompiers sont intervenus lundi soir aux abords de l’étang situé dans le parc Louise-Marie à Namur. Ils ont été appelés peu après 19 heures pour porter secours à trois enfants et une femme qui seraient tombés à l’eau. Les trois enfants, âgés de 6, 4 et 3 ans ont été amenés en état de choc à l’hôpital. Ils souffrent d’hypothermie car l’eau était très froide, mais ils sont sains et saufs. Leurs jours ne sont pas en danger. La femme qui les accompagnait, par contre, reste introuvable.

"Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un acte désespéré d’une mère", a expliqué le colonel Bocca, commandant de la zone de secours NAGE. Celle-ci aurait jeté un enfant dans l’étang avant d’elle-même s’y engager en en tenant un autre, a-t-il précisé. Le troisième serait lui resté sur la berge. "Les deux enfants ont pu être sauvés grâce à l’intervention de témoins. L’un des enfants a dû être réanimé et il a certainement dû avaler de l’eau qui n’est pas très propre", a conclu le colonel.