Enfant qui a failli mourir noyé dans une piscine d'Ottignies: le Chambre du conseil se prononcera fin octobre

Le 17 janvier dernier, la classe de 2ème maternelle de l'école communale de Grez-Doiceau était de sortie à la piscine du centre Promosports d'Ottignies. Au moment de sortir de l'eau après un exercice, personne n'a remarqué qu'un jeune garçon était resté dans le bassin.

Le petit Axel, 4 ans, avait coulé et il a fallu plusieurs minutes avant qu'on ne le repère et l'emmène à l'hôpital. Il y est resté deux jours dans un état critique avant de se réveiller.

Ce mercredi, devant la Chambre du conseil de Nivelles, le Parquet a requis le renvoi de cinq personnes devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures par défaut de prévoyance et de précaution : l'institutrice, les deux accompagnatrices de la classe, la directrice de l'école et le maître-nageur. Ces deux derniers contestent ce renvoi. Ils estiment ne pas pouvoir être tenus responsables de l'accident.

On saura ce 23 octobre si l'ensemble ou une partie des prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel ou si les poursuites s'arrêtent. En cas de renvoi, les prévenus ont encore la possibilité de faire appel.