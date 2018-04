Enfant maltraité à Silly: une instruction trop longue débouche sur la prescription des faits

Pas de peine, ni de sanction ce lundi matin dans une affaire de mauvais traitements infligés à un enfant de 7 ans à Silly, il y a plus de dix ans. Déjà lors de la dernière audience, le Parquet avait dû constater la prescription des faits lors des plaidoiries des avocats de la Défense.

Les prévenus, la mère de l’enfant et son compagnon de l’époque, étaient en couple en 2008 mais se sont séparés quelques mois plus tard. L’enquête a démarré plusieurs années après les faits subis par le jeune garçon. On parle alors d’actes d’une cruauté inouïe comme la tête plongée dans la cuvette des WC, coups de poings et de pieds, brûlures, suspension à une corde, l’enfant aurait également été piqué comme un morceau de viande sur une brochette ou introduit dans un séchoir à linge, ce que le compagnon a contesté.

L’instruction dans cette délicate affaire a pris du temps, beaucoup de temps, trop pour se conclure par une peine de prison. S'il a constaté la prescription des faits, le Parquet de Mons se réserve toutefois la possibilité de faire Appel. Il a un mois pour le faire.