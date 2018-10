Où s'est envolé l'argent des éoliennes "citoyennes" d'Enercoop?

Parfum de scandale entre Houyet et Walhain, en province de Namur: la coopérative Enercoop dans le secteur des énergies renouvelables est au bord de la faillite tandis qu'un montage financier permettait à son "bras armé", la société Vent d'Houyet, d'atteindre le million d'euros de bénéfices en 2016. Les deux sociétés ont été placées sous tutelle par le tribunal de commerce. Explications.

Enercoop, la coopérative citoyenne

En surfant sur la vague du film Demain, la coopérative Enercoop promettait en 2015 de valoriser de manière écologique l'épargne des Wallons en construisant des éoliennes. Un millier de personnes avait acheté des parts dans la coopérative, pour un montant total de 800.000 euros.

La moitié environ de cette somme a été dépensée en frais de fonctionnement : campagnes de communication, rénovation d'un bureau, consultances et rémunération d'un administrateur (en la personne de Jean-Francçois Mitsch, conseiller communal à Genappe). Et l'autre moitié a été investie dans la construction d'éoliennes situées à Houyet et Walhain.

Mais Enercoop est aujourd'hui au bord de la faillite. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de la coopérative. Et bizarement, les bénéfices de l'électricité produite par les éoliennes ne tombent pas dans les caisses d'Enercoop mais bien dans celles d'une autre société, baptisée Vent d'Houyet.

Un écran (de fumée ?) entre les coopérateurs et les éoliennes

En fait, Enercoop n'a pas financé elle-même les éoliennes, mais a prêté de l'argent à Vent d'Houyet pour développer des projets d'énergie renouvelable. Cette seconde société se porte apparemment bien financièrement. Elle a en tout cas déclaré un million d'euros de bénéfices en 2016.

Les responsables d'Enercoop et de Vent d'Houyet s'accusent mutuellement de mauvaise gestion, voire de malversations. Les deux sociétés ont été placées sous tutelle par le tribunal de commerce. Plusieurs coopérateurs d'Enercoop ont aussi décidé de déposer une plainte en justice, estimant que l'objectif de la coopérative Enercoop avait été détourné.

Ce qui frappe aussi dans ce dossier, c'est l'opacité des structures mises en place pour construire des éoliennes qualifiées de "citoyennes". Entre le citoyen coopérateur et les éoliennes, il y a pas moins de trois sociétés... Un véritable écran, que dénoncent aujourd'hui certains coopérateurs qui se sentent floués.

L'argent des coopérateurs d'Enercoop est-il parti en fumée ? Ou est-il simplement logé dans une autre société, en l'occurence Vent d'Houyet. Les administrateurs désignés par la justice se donnent encore quelques jours pour répondre à la question.