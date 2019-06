"Encore quelques chemises à repasser" et les étudiants d'HELMO sont prêts à défiler

Pour les étudiants, c’est la période des examens. Mais ni dissertation, ni questionnaire à choix multiple à la section mode de la haute école liégeoise HELMO. Là-bas, cette fin d’année est avant tout pratique. Depuis des mois, les étudiants, travaillent d’arrache-pied à la préparation de leur défilé de fin d’année.

C’est le rush pour la préparation des chorégraphies

Un défilé qui se tient ce vendredi. Et à quelques heures de l’évènement, c’est le moment des tout derniers ajustements. Tasnim, étudiante en fin première, enfile des films plastiques colorés dans des créoles. Des boucles d’oreilles qui seront portées par l’un des mannequins. " Tous les accessoires, on les fait quelques jours avant le défilé ", explique la jeune femme. Elle fait le point : " il nous reste encore quelques chemises à repasser et c’est surtout un peu le rush pour la préparation de la chorégraphie ".

Le B.a.-ba du catwalk

Une chorégraphie que répètent justement ses condisciples dans la pièce d’à-côté. Nora, qui boucle sa deuxième année, est à l’affût du moindre faux pas. " C’est important d’apprendre aux mannequins de bien respecter les angles, de regarder devant eux, de respecter le rythme ", explique-t-elle sans quitter la répétition des yeux.

Des couleurs, des matériaux

Pour Jérôme, en troisième année, ce défilé c’est une étape clé, son travail de fin d’étude en quelque sorte. Pour sa collection, il a choisi d’inventer un conte pour enfants, avec des personnages qui nous viennent des fonds marins. Il détaille : " il y a une méduse, assez imposante, avec un très grand volant de 12 mètres, froncé. Il y a aussi une anémone. Ici j’ai utilisé le tulle pour rappeler le côté léger de l’anémone qui flotte."

Un travail de longue haleine puisque les étudiants planchent sur ces tenues depuis près d’un an. Des collections qu’ils doivent maintenant présenter devant un public de quelque 200 personnes.

Le spectacle aura lieu vendredi à 19h30 au Country hall du Sart tilman. Il est possible d’acheter les billets sur place. Prix d’entrée : 20 euros.