Encore des affiches électorales dans nos rues: légal ou pas?

Sur le trajet du travail, aux abords d'une école, d'une église...vous croisez sans doute encore des panneaux électoraux. Des affiches plantées dans les jardins de vos voisins. A bientôt un mois des élections, est-ce autorisé? Le point.

Trouver une réponse à cette question s'est apparenté à un parcours du combattant. Chaque niveau de pouvoir se renvoie la balle, les experts des questions électorales incollables sur la période "d'avant scrutin" avouent ne pas trop savoir ce qu'il faut faire des affiches "abandonnées". Zéro disposition régionale en la matière. Rien non plus au niveau provincial. Nous avons fini par trouver quelques informations, dans les "règlements généraux de police". Ces "bibles communales" reprennent tout ce qui est permis, ou pas, sur le territoire. Les règles sont donc différentes d'une entité à l'autre. Certaines communes ont prévu un chapitre spécialement dédié à l'organisation des élections. Mais le plus souvent, c'est du côté "affichage public" qu'il faut fouiner pour dénicher les règles en la matière, qu'elles s'appliquent aux panneaux électoraux, au marquage d'une marche adeps ou fléchage pour un vide-dressing!

A Jurbise, par exemple, les affiches apposées sur le territoire public doivent être enlevées dans les 8 jours suivant l'organisation d'un événement. Les contrevenants risquent 350 euros d'amende. "Je demande aux candidats de ma liste de les enlever dès le lendemain des élections", précise la bourgmestre. D'autres communes adoptent des délais plus souples, deux semaines, un mois...Cela dépend, donc, de l'endroit où l'on se trouve. Parfois même, rien n'est prévu du tout en matière d'affichage. "Dans ma commune, il y a encore des panneaux électoraux tout le long de la barrière de l'école des enfants", raconte une internaute. "C'est dommage à trois semaines des élections". Plusieurs témoignages de ce type nous sont parvenus.