Enceinte, l'élue bruxelloise Soetkin Hoessen sera remplacée au conseil communal mais pas au Parlement régional

Cela met beaucoup de pressions sur mes collègues

Par contre, au Parlement bruxellois, elle ne sera pas remplacée. "Je suis également députée au parlement régional. Là, ce n’est pas possible de se faire remplacer. Cela met beaucoup de pressions sur mes collègues qui vont devoir suivre des commissions supplémentaires. Ils auront plus de travail. Alors qu’au conseil communal, je serai remplacée par quelqu’un qui a très envie de se mettre au travail."

Au Parlement bruxellois, Groen compte 4 députés et 19 au total avec Ecolo. La majorité PS-Ecolo-DéFi-Groen-Open VLD-SP.A au niveau régional est confortable avec 51 sièges sur 89. "Au Parlement régional, il n’y a pas cette possibilité de me faire remplacer", regrette la mandataire. "Cela signifie qu’il y a une députée qui vote en moins. Cela ne posera pas de problème normalement. Mais comme je suis néerlandophone, que je siège aussi à la VGC (NDLR : Vlaamse Gemeenschapscommissie, la commission communautaire flamande) et que nous ne sommes que 17 élus au total, cela occasionnera aussi une surcharge de travail pour mes collègues néerlandophones. Les commissions doivent être suivies de toute manière."

Dans les différents parlements en Belgique, rien n’est prévu en termes de remplacement d’une députée qui prend un congé de maternité. Tout au plus, si l’on se réfère au règlement de la Chambre par exemple, "les périodes visées à l’article 39 de la loi sur le travail sont assimilées à des périodes d’activité et le membre de la Chambre concerné continue de percevoir son indemnité parlementaire normale". Au Parlement wallon, on sait que des congés de maternité ont déjà failli compliquer la donne, comme à la mi-2017, lorsque Jacqueline Galant (MR) et Mathilde Vandorpe (cdH) doivent s’absenter simultanément en raison d’un heureux événement. Ce qui signifie le risque d’avoir deux votes en moins pour voter la motion de méfiance constructive en vue de la mise en place d’une nouvelle majorité MR-cdH.

Des élues poussées à revenir plus rapidement

En Région bruxelloise, la donne est la même : pas de remplacement prévu. "Moi et mon parti sommes favorables à un changement de statut pour que le remplacement soit possible dans les parlements également", ajoute Soetkin Hoessen interrogée par la RTBF. "Ce que l’on a déjà constaté par le passé, c’est que des femmes députées sont poussées à revenir de leur maternité plus vite pour siéger à nouveau, car il n’y a pas de possibilité de remplacement. Ce n’est pas bien ni pour l’enfant, ni pour les mères, ni pour l’égalité homme-femme, ni pour l’équilibre vie privée-vie active des députés."

Groen entend introduire une proposition au niveau du parlement régional bruxellois, afin d’autoriser le remplacement en cas de congé de maternité. "Mais le mieux serait un changement pour l’ensemble des parlements en Belgique, en même temps. De manière globale, c’est le statut du parlementaire dans son ensemble qui doit changer."