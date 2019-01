En Wallonie, les sacs plastiques sont toujours bien présents sur les marchés

Des sacs réutilisables, jamais réutilisés...

Le sac en plastique épais est réutilisable. Mais dans les faits, peu de clients les réutilisent. - © RTBF

Et l'industrie du sac plastique a encore de beaux devant elle. Beaucoup de marchands en font le constat : les clients ne réutilisent pas les sacs plastiques épais. "Il faut en donner des nouveaux à chaque fois, regrette un maraîcher. Si j’ai 100 clients et qu’ils réclament tous trois ou quatre sacs, ça peut me coûter jusqu’à 25€ par marché. C’est énorme !" Un gouffre financier qui pousse d’autres marchands à faire payer 10 cents le sac plastique, "histoire de forcer le client à changer ses habitudes."

Sur d’autres étals, les habitudes ont changé depuis longtemps. Romuald vend des légumes bios et il ne distribue plus de plastiques. "Je n’ai que des sacs en papier et je n’en donne que très peu, dit-il. Ici les clients le savent : on remplit les cabas avec les légumes en vrac."