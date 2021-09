En Province de Liège, des milliers de personnes se préparent à passer un début d’hiver sans chauffage

Deux mois après les graves inondations de cet été, de nombreux foyers restent privés de gaz. Pour eux, pas de chauffage, dans certains cas, pas d’eau chaude et pas de possibilité de cuisiner chaud. Pour l’instant, les températures restent clémentes, mais à l’approche de l’hiver, l’inquiétude grandit.

Sur les 15.000 foyers privés de gaz après les inondations, 10.000 auront retrouvé l’accès à cette source d’énergie d’ici la mi-octobre, promet RESA, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz. Mais pour les 5000 foyers restants, RESA n’avance pas de date précise. Dans ces zones (situées à Angleur, Chênée, Nessonveaux, Fraipont, Pepinster et Limbourg), les dégâts sont particulièrement importants et les réparations complexes.

Le gestionnaire de réseau promet un retour à la normale pour le début de l’hiver. Mais, selon le calendrier, le début de l’hiver, c’est le 20 décembre. Et d’ici là, les températures ont le temps de dégringoler.

Pascal : "Si on ne fait rien, on risque des problèmes respiratoire"

En tenue de chantier, Pascal, habitant de Chênée, nous ouvre la porte de sa maison, dans laquelle il travaille d’arrache-pied depuis des semaines. Il a mis tous ses murs à nu, chaque jour, plusieurs décilitres d’eau s’écoulent encore des parois. "On doit tout casser pour éviter l’apparition des champignons et de la moisissures. Et puis ça sent mauvais… Les murs doivent respirer. Si on ne fait rien, on risque des problèmes respiratoires", s’inquiète-t-il en désignant une large tâche verte sur l’un des murs.

Alors pour lui, impensable de réinvestir son domicile dans ces conditions. "Mon électricien doit seulement venir à la fin du mois, il y a un délai de 8 à 10 semaines pour les châssis, je n’ai pas le gaz, pas l’électricité… C’est pas possible.", tranche-t-il.

Josette : "J’aime ma maison, même si elle est foutue"

Des logements humides, des fenêtres brisées ou des châssis abimés : dans les quartiers sinistrés, la plupart des logements sont tout bonnement insalubres. Et pourtant, nombreux sont les habitants sinistrés qui font le choix de rentrer chez eux, coûte-que-coûte. "J’aime ma maison, même si elle est foutue", nous confie Josette dans un faible filet de voix. "On va se débrouiller. J’ai du gaz en bonbonne ou alors, on restera à l’étage avec des couvertures". Si elle se sent d’attaque pour affronter l’hiver dans ces conditions ? Non pas vraiment, "ça me fait un peu peur", reconnaît-elle.

Viviane : "On se croirait dans un Kot étudiant"

Un peu plus loin dans le quartier, nous rencontrons Viviane. Elle aussi a choisi de réinvestir sa maison, quelques jours avant la rentrée des classes, pour ne pas trop déboussoler sa fille de sept ans. Chez Viviane, la situation est sans doute un peu moins problématique que chez certains de ses voisins, mais ici aussi, c’est la débrouille qui prime, pour retrouver un semblant de normalité. "J’ai investit dans un poêle à pellet et je viens d’installer un chauffe-eau à gaz", précise-t-elle, prévoyante. Elle s’est aussi installé une petite cuisine de fortune, tout en haut, au dernier étage de sa maison. "Une plaque de cuisson électrique, un petit four, un micro onde et un petit coin cosy avec table et canapé. Ça suffira pour passer l’hiver à nous deux. On se croirait dans un kot étudiant", dédramatise-t-elle dans un éclat de rire.