En prévision des fortes chaleurs, Bruxelles active son plan canicule

Météo : la guerre des prévisionnistes - JT 19h30 - 20/06/2019 On annonce de fortes chaleurs la semaine prochaine et on assiste déjà à une bagarre de chiffres. Certains prévisionnistes parlent de 40 degrés, d'autres préfèrent dire que cela va tourner autour des 30 degrés. Nous avons tenté d'y voir plus clair.