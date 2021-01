En pleine pandémie, quatre amis passionnés ouvrent un atelier de ski à Esneux

A Esneux, quatre amis fous de ski ont décidé de créer un projet à leur image. Le mois dernier, en pleine pandémie, et alors que la saison de ski est foutue, ces passionnés de glisse ont lancé leur magasin de matériel de ski: l'Atelier 41.

Francis Brauers et Vincent Collard font partie de l'aventure. Pour le premier, ouvrir cette boutique maintenant, c'était "hors normes": "Hors normes parce qu'on ouvre un atelier de ski en pleine pandémie alors que pratiquement toutes les stations d'Europe sont fermées. Mais nous sommes des passionnés, nous sommes des fous de ski comme j'appelle ça, et on s'est dit, de toute façon, on va l'ouvrir. Nous avons d'autres activités qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Donc à ce niveau-là, on est très à l'aise".

On vit au jour le jour. Si ça ouvre, nous sommes prêts

"A mon avis, on ne tourne pas à 20% de ce qu'on devrait" poursuit Vincent Collard. "On a quand même un petit peu de mouvement et un petit peu de raison commerciale d'exister parce qu'il y a quand même la Suisse qui est ouverte. Et la deuxième raison, c'est le ski de randonnée. Les gens qui partent et qui vont se contenter juste d'avoir une montagne et de la neige pour pouvoir exercer leur passion, et bien ils peuvent partir. On vit au jour le jour. On est prêts. Si ça ouvre, nous sommes prêts. Mais on aimerait bien avoir un peu plus de monde oui, on aimerait bien que tout soit ouvert, il ne faut pas croire".