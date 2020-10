En manque de personnel, l'hôpital de la Citadelle lance un appel massif au bénévolat

Distribuer des masques ou du gel hydroalcoolique, donner un coup de main en cuisine ou du côté de l’administration. Entre les malades et le personnel placé en quarantaine, les hôpitaux manquent de bras. Certains lancent un appel au bénévolat.

Certains hôpitaux affichent un taux d’absentéisme qui dépasse les 20% parmi le personnel médical. Mais le problème se pose aussi dans les autres services. Comme plusieurs établissements de soin, le CHR de la Citadelle, à Liège, a lancé un appel massif au volontariat.

Des demandeurs d'emploi, du personnel de l'HORECA ou des travailleurs à temps partiel

Les retours ne se sont pas fait attendre. " Quand on a publié l’annonce, on a tout de suite été submergés de mails et de coups de fil ", confirme Sabine Lebizay, attachée de direction au CHR de Liège et chargée d’encadrer les bénévoles. Ce mardi, elle en recevait une soixantaine pour une première réunion d’information et de formation.

Sani est de ceux-là. Arrivé en Belgique au début des années 1990, il était d’abord sans papier avant d’acquérir la nationalité Belge. Aujourd'hui, il se sent redevable. " J’ai la chance d’être en bonne santé. Je crois que c’est à mon tour d’apporter le peu que je peux apporter ", estime-t-il. Il y a aussi Suzanne, psychologue à mi-temps qui n’en pouvait plus de " regarder les sites d’infos toute la journée ". Quelques rangs plus loin, Virginie qui travaille dans l’HORECA se retrouve au chômage forcé. " J’ai décidé que j’allais rendre ce temps-là utile que ce soit en faisant appel au cerveau ou aux muscles. "

Aucun bénévole envoyé en salle Covid

A l’hôpital de la Citadelle, les besoins sont grands et les tâches variées. " Ce sont des tâches qui ne demandent aucune compétence " rassure Sabine Lezay. " A l’entrée, nous avons besoin de monde pour accueillir les patients, vérifier leur température et leur mettre du gel. Dans les salles, on peut distribuer des plateaux repas. En cuisine, on peut préparer des sandwiches. Du côté de l’administration on peut classer des documents ou rédiger certains courriers ", énumère-t-elle. Un engagement ferme toutefois : aucun bénévole ne sera envoyé en salle Covid.

Rapide sensibilisation à l'hygiène et la sécurité

Au programme de cette première rencontre d’information et de formation, quelques rappels des règles d’hygiène, concernant le port du masque et la désinfection des mains, notamment.

Quelques mots sont aussi glissés au sujet de la sécurité. Avec l’interdiction des visites et des accompagnants, il arrive que les esprits s’échauffent. Des situations auxquelles ces bénévoles devront peut-être faire face. " Mais vous ne serez jamais seuls et il y aura toujours des professionnels pour vous aider " promet le personnel de l’hôpital.