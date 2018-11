"En l'Air": le cirque contemporain à l'honneur tout ce week-end à Court-St-Etienne

Le festival "En l'Air" en est cette année à sa septième édition. Avec cet événement, le Centre culturel du Brabant Wallon (CCBW) entend mettre en évidence des artistes et compagnies de cirque contemporain belges. "Leur point commun est d'être tous passés en résidence chez nous, explique le coordinateur du festival, Christophe Rolin. On a un espace où les artistes peuvent venir répéter leur spectacle, et tous les artistes présents sont venus le faire chez nous". Pour cette édition, c'est la compagnie Smart Hands qui est en résidence. Pierre et Romain sont jongleurs et mettent la dernière main à leur nouveau spectacle "Circular Paranoïa", une réflexion autour de la peur des artistes face au regard du public. "C'est une scène-découvertes. Notre spectacle est presque fini, mais pas tout à fait, raconte Romain. En fin de résidence, on a besoin de se confronter au public, et de proposer un spectacle en fin de création".

On a voulu recréer du lien

Jongleurs, acrobates, funambules... Cinq spectacles sont proposés à la découverte ce samedi et ce dimanche après-midi, sous la forme d'un parcours déambulatoire, entre quatre lieux culturels autour du PAM Expo. "On a voulu recréer du lien entre différents quartiers de Court-St-Etienne. On va se servir du RAVEL pour les relier, et permettre au public de circuler ainsi d'un endroit à l'autre, précise Christophe Rolin. La scénographie a été faite avec des associations de la région, et le public sera guidé par les écoles de cirque du Brabant wallon et de Gembloux, qui présenteront aussi un spectacle commun l'après-midi". Tous ces spectacles montreront de belles performances de cirque, mais veulent surtout raconter des histoires, faire passer un message, et souvent de l'émotion.