En Brabant wallon, seule une personne sur dix choisit les transports en commun pour aller travailler

Selon une étude d’Acerta, seule une personne sur dix en Brabant wallon choisit les transports en commun pour aller travailler. Sans surprise, la voiture reste, de loin, le moyen de transport privilégié dans la province.

Les travailleurs cyclistes, eux, sont de plus en plus nombreux, mais ils restent quand même en dessous des 4% (3,7 exactement).

Plusieurs facteurs viennent expliquer ce « petit » score : manque de pistes cyclables, sécurité insuffisante, habitude de la voiture, manque de box pour vélos sécurisés, etc. Il y a aussi un manque d’incitants au sein des entreprises.

« Il faut pouvoir équiper les entreprises de douches, de rails à vélos sécurisés… Ce sont toutes des politiques qu’on a déjà mises en place au niveau de la Province, et on voit que, rapidement, dans la culture d’entreprise, les gens viennent à vélo », déclare Pierre Francis, directeur du Service de l’Environnement et du Développement territorial, à la province du Brabant wallon.

Des initiatives doivent être prises au niveau des employeurs et des communes

En Brabant wallon, la distance moyenne domicile travail est de 25 km, avec parfois de fortes côtes. De quoi décourager certains cyclistes, bien que « le vélo électrique par exemple permet de faire un plus long trajet. Et certains d’entre eux atteignent quand même les 45 km/h. On est donc face à des vélos qui peuvent aller plus vite. »

Que faire pour doper le vélo ? « Ce sont vraiment encore des points noirs qu’il faut soulever, en termes d’aménagements cyclables. Des initiatives doivent être prises au niveau des employeurs et des communes. Ils doivent mettre là un grand coup d’accélérateur », suggère Isabelle Bastogne, coordinatrice de l’association ProVélo pour Ottignies, Namur et Gembloux.

Une mobilité douce qui passera aussi par plus d’intermodalité des transports.