En attendant le RER : une offre multitransport pour Bruxelles et sa périphérie

C’est une bonne nouvelle pour les habitants de la proche périphérie bruxelloise. En attendant le RER, un nouvel abonnement multitransport va voir le jour au plus tard pour la rentrée de septembre. Une offre unique qui dépassera les frontières de la capitale.

On connaissait le billet Jump et l'abonnement MTB qui permettent de combiner train, tram bus quel que soit l'opérateur dans les limites de la Région bruxelloise. Voici à présent JUMP+ et MTB+. Avec ce nouveau billet ou ce nouvel abonnement unique vous pourrez profiter alternativement des services de la SNCB, des TEC, de De Lijn et de la STIB depuis ou jusque dans les communes limitrophes de la capitale.

Mini zone RER

L’accord trouvé au sein du comité de pilotage sur le RER prévoit en fait un rayon de 11 kilomètres et demi autour de la Grand-Place. Autrement dit, toutes les communes de la première couronne au-delà de la frontière régionale sont concernés : Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek, Beersel Wezembeek-Oppem, Wemmel, Grimbergen, Machelen, Meise, Merchtem, Dilbeek, Dilbeek, Steenokkerzeel, Vilvorde ou encore Hoeilaart. Zaventem fait également partie du périmètre à l’exclusion de l’aéroport. C’est donc une zone que l’on pourrait qualifier de mini RER.

Tarif avantageux

L'idée c'est de pousser les navetteurs de ces communes frontalières à délaisser leur voiture et à utiliser les transports en commun pour se rendre à Bruxelles. Aujourd'hui, ce qui les freine, c'est qu'ils doivent payer chaque fois deux tickets ou abonnement différents. Ce ne sera plus le cas au plus tard en septembre. On ne connaît pas encore les tarifs précis car ce projet, qui traîne dans les cartons depuis 2006, doit encore être formellement avalisé ce lundi par les trois régions et par le fédéral.