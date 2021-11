En 2022, Bruxelles sera la ville-hôte d’un congrès international dédié à l’urbanisme

Bruxelles sera la ville-hôte de la 58ème édition du ISOCARP World Planning Congress, organisée du 3 au 7 octobre 2022, et consacrée à la thématique "From Wealthy to Healthy Cities" (ndlr : De villes prospères à villes en bonne santé).

La Région-capitale a été sélectionnée pour accueillir ce congrès constitué de différentes activités dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbaine, comme des visites guidées, des réunions plénières, des ateliers, des walkshops et événements de mise en réseau.

Selon le gouvernement bruxellois, accueillir ce 58e congrès mondial sera l’occasion mettre en évidence l’importance de travailler sur le lien Environnement-Santé au cœur de l’ensemble des politiques.

L’organisation ISOCARP ("International Society of City ans Regional Planners") compte plus de 700 membres (personnes ou organisations institutionnelles actives sur le plan professionnel dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbaine) de plus de 85 pays.

La 57e édition de l’ISOCARP World Planning Congress se tient en ce moment à Doha sur la thématique « New Times, Better Places, Stronger Communities ».

Le gouvernement bruxellois a désigné Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme, au Patrimoine et aux Relations européennes et internationales, comme hôte de l’événement.

Le service public régional urban.brussels sera en charge de l’organisation. Urban. brussels collaborera à cet effet avec perspective.brussels et Bruxelles Environnement, en bénéficiant de l’aide de visit.brussels. Plusieurs événements seront organisés conjointement avec les institutions européennes et internationales qu’accueille Bruxelles.

Le thème de la 58e édition permettra de lancer un débat global sur l’évolution post-COVID-19 des villes et sur la manière dont la santé peut jouer un rôle plus important dans la planification urbaine.