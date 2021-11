En 2021, l’Operation Thermos garde toute sa raison d’être

A 19h30, ils sont une quinzaine de volontaires dans ce couloir venteux de la station. Pendant que certains finalisent les derniers paniers repas, d’autres, comme Myriam, organisent les arrivées. "Nous n’avons qu’un sens de circulation dans le couloir. Les personnes arrivent par le bas, prennent un masque et se mettent un peu de gel sur les mains avant de prendre place dans la file. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais si nous ne faisions pas cela, on pourrait nous refuser l’accès à la station. Alors je leur explique."

Depuis près de trente-cinq ans, l’opération Thermos remplit les ventres et offre de la soupe ou du café. Dans les couloirs de la gare centrale en 1987 et plus récemment dans la station Botanique. Depuis toujours, elle fonctionne sans subside, grâce aux dons et aux bonnes volontés comme celle de Vincent, la petite vingtaine, qui a réussi à convaincre aussi quelques amis. "Trois heures par semaine, ce n’est quand même pas énorme !"

Une fois le sachet en papier en main, pas question de s’attarder. "Ils ne peuvent plus manger à l’intérieur donc nous devons tout de suite les guider vers la sortie", nous explique Céline Vivier, la présidente de l’Opération thermos.

En 2021, avec les règles sanitaires, réussir à distribuer entre cent et cent cinquante repas chauds, à emporter, tous les soirs, ressemble à un vrai défi. Un défi logistique et économique. "Les soirées et les événements destinés à recueillir les fonds sont impossibles à organiser. Et puis, il faut tout mettre en ravier, en sachet, les aliments ne doivent pas se toucher". Rien que la vaisselle jetable et les couverts en bois devraient occasionner cette année, vingt-cinq pourcents de frais supplémentaires.