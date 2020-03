En 2003, pour éviter une contamination au SRAS, un échevin d'Uccle mariait un couple de manière atypique (archive)

A la RTBF, qui le rencontre, il ajoute : "J’ai d’abord pris l’avis de mes fonctionnaires et de mes collaborateurs pour savoir si on y va ou pas. Puis, par GSM, j’ai appelé le couple. Je lui dis : bon, est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous marie à l’extérieur étant donné que je ne tiens pas, compte tenu de la pneumonie, à vous marier à l’intérieur." Le marié sourit mais ne voit aucun inconvénient à procéder de la sorte.

Aucune mesure d’ampleur n’a été prise chez nous en Belgique pour enrayer le SRAS. Mais certains n’ont pas attendu des recommandations officielles. Exemple en avril 2003, dans la commune d’Uccle , en région bruxelloise. Nous sommes le samedi 5 avril et un couple doit être marié. L’échevin de l’Etat civil, Eric Sax (ex-MR) officie ce jour-là. Le couple est composé d’un Belge et d’une Chinoise qui vient de rentrer de son pays, de la ville d’Hanoï. "Quand j’ai lu que j’allais marier une personne de nationalité chinoise dans la maison communale, j’ai de suite pensé à la pneumonie atypique", explique alors Eric Sax à la DH .

Avant le Covid-19 , il y a eu le SRAS. Et avant les mesures de distanciation sociale décidées mardi , il y a eu des décisions surprenantes de la part d’autorités locales. La pneumonie atypique ou SRAS, pour rappel, est le syndrome respiratoire aigu sévère. Il fait partie de la famille des coronavirus. La maladie a fait son apparition en Chine en 2002 avant de mener à une épidémie mondiale l’année suivante. La toute grande majorité des malades et de décès consécutifs au SRAS étaient originaires d’Asie.

L’hôtel communal est situé place Jean Vander Elst, face à un petit parc. Les futurs mariés arrivent et sont disposés près d’un banc. "Moi, je me suis mis à douze ou quinze mètres d’eux avec mes fonctionnaires à côté de moi", continue l’échevin dans cette archive. "Pour éviter les postillons – vous allez rigoler -, je les avais mis contre le vent, comme ça les postillons retournaient derrière eux et pas vers nous", détaille encore celui qui est actuellement conseiller communal à Uccle.

Le mariage est "atypique", comme le titrera à l’époque La DH. Pas de serrages de main, les vœux sont adressés à distance, des bics jetables sont utilisés pour signer les documents officiels… Des masques de protection seront même commandés auprès de la police mais n’arriveront pas à temps. Ce jour-là, ce n’est pas l’unique mariage organisé dans la maison communale à Uccle. "J’avais une centaine d’invités et six couples pour leurs noces d’or et de diamant. Moi-même, je me disais que ce sont des personnes âgées et les microbes peuvent peut-être plus les attaquer. Je ne suis pas médecin mais j’ai voulu prendre mes précautions, c’est tout."