Emménagement imminent de l'administration régionale bruxelloise dans l'Iris Tower

La nouvelle Silver Tower du quartier nord de Bruxelles, qui commencera à accueillir courant novembre l'administration régionale, sera rebaptisée "Iris Tower", a annoncé mardi le ministre bruxellois Sven Gatz, en charge de la Fonction publique.

2.000 fonctionnaires vont déménager

La plupart des étages de la tour de la gare du Nord sont presque prêts à accueillir les employés du Service public régional de Bruxelles (SPRB) et de Bruxelles Fiscalité. Le déménagement des quelque 2.000 fonctionnaires des services publics régionaux de la mobilité, de l'économie et de l'emploi, des finances et du budget, des pouvoirs locaux, des relations internationales et de la fiscalité est prévu de novembre à janvier 2021.

La construction de l'Iris Tower par le promoteur immobilier Ghelamco a débuté à Saint-Josse-ten-Noode fin 2018. Elle comptera 32 étages culminant à 137 mètres de haut, pour 40.000 m² de bureaux. Ghelamco a vendu ses parts l'année dernière au fonds allemand Deka Immobilien. La Région bruxelloise a conclu un contrat de bail avec les propriétaires pour une durée de 18 ans.

Une nouvelle icône

"Ce gratte-ciel deviendra un lieu de rencontre pour de nombreux employés et citoyens et une nouvelle icône dans le ciel de Bruxelles", a fait valoir Sven Gatz. Le nouveau centre administratif de la Région de Bruxelles-Capitale vise à devenir un lieu de travail de pointe ayant adopté les techniques et méthodes les plus récentes en matière de télétravail.

"Tous les fonctionnaires régionaux seront désormais rassemblés dans un seul bâtiment", se réjouit le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, "Le nouveau siège de l'administration régionale s'implante au cœur d'un quartier actuellement en pleine mutation pour lequel la Région investit d'importants moyens via son Contrat de rénovation urbaine 2 'Brabant-Nord-St-Lazare'. Ce déménagement pharaonique est donc aussi l'occasion, pour la Région, d'être le moteur d'une véritable renaissance de ce quartier".