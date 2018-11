Emmanuel et Brigitte Macron en visite officielle en Brabant wallon, ce mardi 20 novembre

Le couple présidentiel français sera en visite officielle en Belgique, ces lundi et mardi 19 et 20 novembre. Invités par nos souverains, Emmanuel et Brigitte Macron se rendront d'abord à Bruxelles-Ville, Molenbeek-Saint-Jean et Gand, ce lundi.

Mardi matin, la visite d’État se poursuivra en Brabant wallon. Au programme: une visite à Haut-Ittre ainsi qu'à Louvain-la-Neuve.

Louvain-la-Neuve

Le Président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel seront à Louvain-la-Neuve, en fin de matinée, ce mardi. Ils arriveront vers 11h à l'Aula Magna. Les deux hommes participeront à une rencontre-débat avec des étudiants de l'UCLouvain, devant un public essentiellement universitaire. Au menu, notamment: les grands enjeux internationaux, ainsi que l'actualité et l'avenir de l'Europe. Un débat qui ne sera pas accessible au grand public.

Ittre

Pendant ce temps-là, Brigitte Macron et la Reine Mathilde seront à Haut-Ittre. Elles visiteront "La Maisonnée", un centre d'accueil pour adultes présentant un handicap mental ou un trouble autistique. Pour rappel, de nombreux handicapés fortement dépendant sont pris en charge chez nous, faute de places d'accueil suffisantes en France. "Cette visite est une belle reconnaissance pour notre projet", explique Pascale Baudour, coordinatrice pédagogique. "Brigitte Macron et la Reine Mathilde portent un grand intérêt aux personnes handicapées et aux projets d'accueil. En Belgique, le nombre de places d'accueil pour les personnes dépendantes est insuffisant. Mais la situation est encore pire chez nos voisins français".

La maison d'accueil d'Ittre est bien plus qu'un centre d'hébergement. Elle est un lieu de vie, où les résidents peuvent s'épanouir au travers de nombreuses activités, comme l'atelier cinéma, l'atelier arts graphiques, les cours de cuisine, l'atelier terre ou le jardinage. Actuellement, 38 personnes y vivent, encadrées par un personnel attentionné. Parmi elles: Anne. Cette résidente handicapée, journaliste en herbe, se réjouit d'interroger Brigitte Macron. "Avec mon micro et la caméra de la TV-La Maisonnée, je demanderai ce qu'elle fait, comment elle va,..." Une visite exceptionnelle que les résidents et le personnel ont soigneusement préparé.

Musée L

En tout début d'après-midi, le couple Macron et les souverains belges se retrouveront pour un déjeuner au "Musée L", le musée universitaire de Louvain-la-Neuve. Par contre, les citoyens pourront saluer Philippe et Mathilde à 12h40 au niveau de la Place Galilée, précise l'UCLouvain. C'est de là que nos souverains rejoindront le Musée L où ils retrouveront le couple Macron, avant leur retour à Bruxelles.