Emir Kir seul au pouvoir à Saint-Josse : "Ce n'était pas notre demande au départ"

C'est la particularité de Saint-Josse en Région bruxelloise au lendemain des élections communales. Des trois communes où une liste a obtenu une majorité absolue, Saint-Josse sera la seule à être administrée par un seul parti, en l'occurrence le PS. Si Emir Kir n'ouvrira pas sa majorité, ce n'est, dit-il, pas faute d'avoir essayé. "Nous avons souhaité ouvrir le dialogue avec le MR. Mais ce dialogue n'a pas été fructueux. A ce stade, nous irons donc seul en majorité", confirme celui qui était l'invité de Bruxelles Matin sur Vivacité ce mardi.

Et pourquoi n'avoir pas tendu la main à Écolo, deuxième parti de la commune, en très nette progression? "Vu leur campagne souvent faite d'attaques personnelles", c'était impossible, tranche le recordman de la Région en termes de popularité. A Saint-Josse, plus d'un électeur sur trois a voté pour Emir Kir. Il y voit la récompense d'un "gros bilan", mais aussi le fruit d'une "présence au quotidien aux côtés des habitants". N'en déplaise à ses adversaires qui ont mené, selon lui, une campagne hostile : "On porte des accusations, sans jamais en faire la preuve. Chaque fois, c'est creux, il n'y a rien au bout."

Le PS seul contre tous

Ces six prochaines années, Emir Kir et ses 16 colistiers élus devront faire front. Ils doivent s'attendre à une opposition rude, composée de 12 conseillers Écolo, MR et cdH. Les séances du conseil communal s'annoncent houleuses, Emir Kir est prêt : "Si vous saviez ce que j'ai déjà connu pendant six ans... C'était l'enfer! On s'habitue, on prend son mal en patience, on trouve des solutions. Je sais ce qui m'attend."