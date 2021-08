Embouteillages : le coup de gueule des taxis liégeois

La ville de Liège doit annoncer ce mardi une série de mesures de mobilité pour fluidifier le trafic, des mesures prises avec la RW et la Sofico. Et les taximen liégeois affirment ne pas avoir été conviés à la réunion "mobilité" malgré leur demande d’y participer. Or le secteur des chauffeurs de taxi se dit particulièrement touché depuis le Covid et la fermeture de l’horeca. Avec les inondations et la fermeture du tunnel sous Cointe, les taxis souffrent encore plus des problèmes de mobilité qui paralysent le trafic en ville.

Quand on passe d’une rive à l’autre, ça bugge

Carine Boonen est exploitante des taxis Liège Tax : "Quand vous devez passer l’eau, donc d’une rive à l’autre de la Meuse, ça bugge ! Ça se traduit par des clients qui sont mal servis. Ils se plaignent du temps pour avoir le taxi puis du temps pour faire la course et puis du prix puisque les compteurs fonctionnent pendant les temps d’attente dans les embouteillages." les taxis n’osent pas imaginer la situation dès la rentrée scolaire, la semaine prochaine.

Utiliser temporairement les bandes réservées aux bus

Les taxis demandent de pouvoir utiliser temporairement au plus vite, les bandes réservées au TEC et qui leur sont refusées boulevard d’Avroy, de la Sauvenière, rue de Robermont et quai des Ardennes… "Ça nous soulagerait vraiment et ça changerait la vie pour nos chauffeurs, pour notre profession et pour nos clients."