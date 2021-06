Emblème touristique et traditionnel: le pont de claies a été monté cette semaine dans le village de Laforêt

Ce sera l’une des symboles de l’été à Vresse-sur-Semois. Le pont de claies est un ouvrage ancestral qui servait jadis à la traversée des planteurs de tabac. Réalisé en bois tressé, il est monté chaque été, tradition oblige. Ces dernières années, il est même devenu l'un des emblèmes touristiques de la région les plus photographiés sur Instagram.

"Ça tient tout seul !"

Lorsqu’on a rencontré l’équipe de montage chargée de l’opération, les premiers panneaux de noisetiers étaient en train d’être posés sur la structure qui enjambe la Semois. Comme chaque année, c'est Claude Delosse et ses collègues à la baguette. "On commence à poser les claies au fur et à mesure, puis on va jusqu’au bout. C’est tout simplement posé sur le lit de la rivière et il tient tout seul, par son propre poids."