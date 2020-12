Ellezelles: mais que fait Hercule Poirot au pays des sorcières?

L'imagination de l'artiste se met en branle. Comment donner de la consistance à son projet, comment amener des preuves de l'existence d'Hercule Poirot, à Ellezelles? Il décide de les fabriquer de toutes pièces. "Il va aux archives communales, pour faire des recherches", poursuit Christian Pieman. Il ne retrouve pas de Famille Poirot mais bien une certaine Madame Van Prei. Et Prei, en néerlandais, c'est..."poireau". Vandewattyne y voit un signe. Il "bidouille" un acte de naissance, sur cette base. Avec une maman "qui a bel et bien existé", un papa fictif, dénommé...Poirot. Et voilà l'acte de naissance du petit Hercule Poirot, dûment signé par ses parents et les autorités compétentes de l'époque.

A l'intérieur de la Maison des Collines, des touristes viennent encore acheter la bière "Hercule" et sa "chope" en grès. "On a eu des fans anglais, dernièrement. Ils voulaient savoir si Hercule Poirot était bien né ici…", confirme Aurore Couckhuyt. Elle nous avoue avoir quelque peu entretenu le mystère. "Ceux qui le souhaitent peuvent monter à l'étage, où un parcours est aménagé". Avec, comme clou du spectacle, la vitrine des documents "officiels". Certains appartiennent à d'illustres sorcières. "Et voici le fameux acte de naissance d'Hercule Poirot!" Un acte qui a été photocopié, pour l'offrir, en cadeau, à un visiteur VIP. "L'acteur David Suchet, qui incarne Hercule Poirot à la télévision, est venu à Ellezelles. Et il était très content de recevoir une copie de l'acte!", précise Christian Pierman. Pour lui, cet "épisode" Hercule Poirot en dit long sur les Ellezellois. "Ici on ne se prend pas au sérieux. On aime rire, et faire la fête".