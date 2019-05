Filmé une première fois dans la nuit du 30 avril au 1er mai dernier près de Neuchâteau, un quatrième loup observé en Belgique a de nouveau été aperçu dans la région. Et cette rencontre a été immortalisée par une jeune infirmière de la région.

Ce samedi, en début de soirée, Elise Déom, 29 ans, circulait en voiture avec son mari entre les villages de Lescheret et de Sûre, dans la région de Neufchâteau. C’est son mari qui a d’abord aperçu le loup. Curieux et intrigué, le couple s’est arrêté et a orienté les phares de la voiture vers le champ de maïs fraîchement semé dans lequel l’ombre avait été aperçue.

Le loup est apparu face à eux, a moins de 10 mètres « J’étais émue, excitée et impressionnée » nous dit Elise. « Ce loup dont on parle tant dans les villages des environs, ça y est, je l’ai vu ! Il était face à moi, il n’avait pas l’air craintif. J’étais vraiment impressionnée. Je suis joggeuse et je me disais que j’aurais peut-être une chance de le rencontrer un jour dans la forêt »

Elise a vraiment l’impression d’avoir vécu un grand moment hier soir. Elle espère juste que la présence de l’homme ne va pas trop effrayer ce loup et aurait, dit-elle, préféré qu’il se cache au plus profond de la forêt d’Anlier.