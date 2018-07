Elia va moderniser cet été les 19 pylônes qui acheminent l'électricité de la centrale de Monceau vers Charleroi

Elia, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, a fait le point sur les gros chantiers en cours en province de Hainaut. Elia qui y gère d’ailleurs 1250 kilomètres de lignes à haute tension, 150 kilomètres de câbles enterrés...

Un exemple, parmi d’autres, des chantiers lancés cet été? Les 19 pylônes qui transportent, sur 4 kilomètres, l'électricité de la centrale de Monceau vers Charleroi, vont faire l'objet de travaux de modernisation importants. Des travaux qui auront pour but d’augmenter le volume de transport d’électricité.

"On va lui permettre de pouvoir transporter plus d’électricité, explique Julien Madani, porte-parole d'Elia. Soit 150 kilovolt, au niveau de tension. Ces travaux sont prévus de la mi-juillet à la fin du mois d’août. Avec une mise en service qui sera décalée de quelques semaines, voire quelques mois."

Et le porte-parole de conclure, en se voulant rassurant : "Que ce soit pour de la construction, de la maintenance ou de la rénovation, on veille toujours à ce que les travaux n’impactent pas le réseau électrique. Et ici aussi, ce sera le cas : les gens n’y verront rien ! Hormis des travaux d’Elia affairés sur des pylônes."